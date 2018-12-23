Дамаск, 22 декабря. Жители сирийских городов Нубль и Аз-Захра (провинция Алеппо) стали свидетелями активного восстановления региона, инфраструктура которого была разрушена боевиками. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент власти сирийской провинции Алеппо активно работают над восстановлением электричества в двух городах, а также ремонтируют здания школ, несмотря на серьезную нехватку рабочего персонала.

Стоимость новых проектов по реабилитации региона составила около двух миллионов долларов США. Большая часть средств была распределена между ремонтом учебных заведений и водопроводных сетей, часть получила бригада, занимающаяся восстановлением дороги между двумя населенными пунктами Алеппо.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в начале прошлого года правительство Сирийской арабской Республики приняло план по поэтапному восстановлению Алеппо. В новом плане предусмотрено восстановление всей разрушенной боевиками инфраструктуры: электричества, водоснабжения, канализации. Кроме того, план предполагал ремонт 50 школ, расположенных в восточной части административного центра провинции. Власти также утвердили восстановление пяти медицинских центров, двух больниц, международного аэропорта Алеппо и 18 километров железнодорожного полотна. Все это необходимо для того, чтобы жители сирийского города смогли вернуться к нормальной жизни.

До начала военных действий Алеппо считался экономическим центром страны. В городе располагалось около пяти тысяч средних и малых предприятий, однако большая часть заводов была разрушена после нападения незаконных вооруженных группировок. Боевики не просто разрушили здания, они вывезли все станки и оборудование, которые помогла фабрикам функционировать.