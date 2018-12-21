Такой урок уже получила Польша: эксперты назвали «опасной игрой» решение Латвии обнародовать архивы КГБ

Власти Латвии опубликовали на официальном сайте Национального архива данные сотрудников комитета государственной безопасности Советского Союза, всего было обнародовано свыше десяти тысяч отсканированных документов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Среди размещенных материалов — телефонная книга сотрудников КГБ, картотеки агентов, нормативные документы, инструкции, контрразведывательный словарь, а также отчеты заседаний.

О том, что Латвия приняла решение опубликовать архивы КГБ, сообщалось еще в октябре. Оно было принято парламентом страны.

«Публикация документов КГБ призвана предотвратить повторение тоталитаризма, осудить преступления против человечности, геноцид и военные преступления, а также содействовать развитию демократического государства и общества», — пояснили в Сейме.

Ящик Пандоры

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин выразил ФАН мнение, что опасная игра, которую затеяли латвийские власти, может обернуться против них самих.

«Архивы КГБ могут стать тем ящиком Пандоры, который, открывшись, может нанести больше вреда действующей власти, нежели оппозиционерам или политикам, позитивно настроенным в отношении России. Такой урок уже получила Польша, где лидеры Солидарности — организации-создателя современной польской государственности — были связаны со спецслужбами. В Латвии ситуация может зайти еще дальше», — добавил Антон Бредихин.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что со стороны Латвии этот поступок направлен на последующее «осуждение и гонение» людей, которые оказались в списках.

«Демократично? Безусловно, в лучших традиция «демократии», которую проводят на территории бывших стран СССР. Но вопрос в другом. Латвия сделала это в ожидании реакции, истерии, выявления «высокопоставленных» лиц. Ход предсказуемый. Вопрос в следующем: зачем российские СМИ это подхватывают и создают истерию вокруг? Например, с утра муссируются фамилии латвийских священнослужителей. Тем самым Латвия получает ровно ту реакцию, на которую она, опубликовав этот архив, и рассчитывала. У СМИ разве такая цель? Вроде бы нет», — заключила Наталия Елисеева.

Заметим, что с 1 мая 2019 года латвийские власти собираются обнародовать и другие документы. Будут размещены журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела.