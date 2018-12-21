Reuters заметило российский фрегат с «Калибрами» на пути в Азовское море

Москва, 21 декабря. Вооруженный ракетами «Калибрами» фрегат ВМФ РФ был замечен движущимся по направлению к Азовскому морю, сообщило Reuters со ссылкой на очевидца. Как сообщает Telegram-канал «Майор и генерал», мимо берегов Крыма двигался фрегат «Адмирал Григорович», который участвовал в уничтожении «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии. Корабль выполнял плановые задачи в акватории Черного моря.

Фрегат заметили в районе Феодосии примерно в 2,7 км от берега. На его борту находился вертолет Ка-27.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов ранее заявил, что Киев не собирается останавливаться на провокации ВМСУ, которая произошла 25 ноября и намерен отправить в Керченский пролив новую флотилию. Планы руководства Украины поддержал сенат США, который подготовил резолюцию, призвав скорее начать масштабную операцию «по обеспечению свободы судоходства в Черном море».

В июне 2017 года «Адмирал Григорович», а также другие корабли и подлодки ВМФ РФ из акватории Средиземного моря нанесли удары крылатыми ракетами по боевикам ИГ1 в Сирии. По территориям, на которых находились террористы, было выпущено шесть крылатых ракет «Калибр».

1 Организация запрещена на территории РФ.