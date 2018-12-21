Рада попросила Порошенко объявить войну России

Киев, 21 декабря. Верховная рада Украины собирается попросить украинского президента Петра Порошенко объявить войну РФ. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в пятницу.

В Верховную раду Украины внесен проект обращения к Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Проект «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с РФ» в Раду внес депутат Виталий Куприй. Пока текст пояснительной записки к проекту документа в электронной базе отсутствует.

Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены в феврале 1992 года. Инициатива, которая была озвучена Куприем, выносилась на рассмотрение украинского парламента и ранее, однако при обсуждении не набирала необходимое количество голосов. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает идею о прекращении дипломатических отношений с Россией, но его останавливает только то, что на территории РФ находится более трех миллионов украинцев.

Примечательно, что ряд украинских политиков не раз предлагали разорвать отношения с Россией. Представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко в марте этого года заявила, что разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой возможен в будущем, но пока для этого время не пришло.

Отношения между странами усугубились в 2014 году, когда на Украине сменилось руководство. Новые киевские власти обвинили Москву во «вмешательстве» во внутренние дела страны, в то же время устраивали различные провокации. Российская сторона категорически отрицает все обвинения.