В Госдуме рассказали, как Россия ответит на «Форт Трамп» у своих границ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение о создании в Польше постоянной военной базы США может быть принято уже весной. В Варшаве считают, что база «Форт Трамп» поможет обеспечивать безопасность Польши.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей раскритиковал заявление польского президента. По мнению Морозова, президент Дуда «руководствуется интересами не своих граждан, а заокеанских партнеров».

Как отметил Морозов, в случае размещения военной базы или каких-либо пусковых установок, нацеленных в сторону России, наша страна не станет молчать и будет готовить ответ на такие действия.

«Россия будет вынуждена принять ответные меры и внесет дислокацию этих пусковых установок в число возможных целей», — пообещал парламентарий.

В случае вооруженного противостояния Польша получит существенный урон, напомнил Морозов, причем из-за чужих интересов.

«Если бы президент Польши заботился о своей стране, о своей территории, о безопасности своих граждан, ему следовало бы избегать подобных договоренностей с американцами, чтобы не провоцировать возможности нанесения ответного удара со стороны России», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, ранее в Польше заявили, что «Форт Трамп» должен быть размещен на «восточном фланге» страны, однако его точное расположение на данный момент не определено.