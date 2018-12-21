Брюссель, 21 декабря. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил, почему с оптимизмом смотрит на будущее проекта газопровода «Северный поток — 2».

Во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Брюссель Чижов уделил внимание проекту «Северный поток — 2», в рамках которого будет построен газопровод, который напрямую будет поставлять российское топливо в Европу. По его мнению, «у Берлина достаточно здравого смысла», чтобы продолжить реализацию проекта.

«Думаю, что у германского правительства, и тем более бизнеса, достаточно здравого смысла, чтобы учитывать в первую очередь свои объективные интересы, — констатировал российский дипломат, — поэтому я с достаточным оптимизмом смотрю на будущее проекта «Северный поток — 2»​​​.

Чижов обратил внимание, что реальные работы по строительству газопровода уже начались и активно продолжаются.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что сенаторы США подготовили резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа «остановить агрессию России в Черном море и строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток —2» соединит Россию и Германию через Балтийское море. Длина газопровода будет составлять 1224 километра, а проектная мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Соединенные Штаты и Украина пытаются найти политические цели в реализации этого проекта, однако в Москве и Берлине подчеркивают, что это исключительно бизнес-проект.

Стоит отметить, что немецкие власти ранее выступали с критикой в адрес Вашингтона за его вмешательство в дела страны. В Германии заявили, что будут действовать, исходя из собственных интересов, а не желаний американских энергетиков.