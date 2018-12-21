Порошенко это не красит: в Госдуме предупредили об опасности «религиозной войны» на Украине

После принятия законопроекта, который лишил каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата ее названия, в Верховной раде началась массовая драка.

Конфликт начался после того, как депутат из «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич, возмутившийся тем, что его коллеги голосуют за отсутствующих парламентариев, а спикер Рады Андрей Парубий не обращает на это внимание, сорвал с трибуны плакат с требованием отдать под суд политика Виктора Медведчука.

Этот жест возмутил парламентария от «Народного фронта» Юрия Березу. Он набросился на Шуфрича с кулаками, и вскоре инцидент перерос в массовую драку, в которой больше всего досталось представителю «Оппоблока» Юрию Бойко.

Чуть позже Шуфрич объяснил потасовку «бесовскими силами», которые Парубию «ближе», чем регламент голосования.

«Конечно, у нас есть политические разногласия, но до такого не доходит, слава богу», — прокомментировал конфликт в Верховной раде зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Принятый вчера депутатами Рады закон о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в «Российскую» Юрий Швыткин назвал «антинародным».