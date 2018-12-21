Порошенко это не красит: в Госдуме предупредили об опасности «религиозной войны» на Украине
После принятия законопроекта, который лишил каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата ее названия, в Верховной раде началась массовая драка.
Конфликт начался после того, как депутат из «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич, возмутившийся тем, что его коллеги голосуют за отсутствующих парламентариев, а спикер Рады Андрей Парубий не обращает на это внимание, сорвал с трибуны плакат с требованием отдать под суд политика Виктора Медведчука.
Этот жест возмутил парламентария от «Народного фронта» Юрия Березу. Он набросился на Шуфрича с кулаками, и вскоре инцидент перерос в массовую драку, в которой больше всего досталось представителю «Оппоблока» Юрию Бойко.
Чуть позже Шуфрич объяснил потасовку «бесовскими силами», которые Парубию «ближе», чем регламент голосования.
«Конечно, у нас есть политические разногласия, но до такого не доходит, слава богу», — прокомментировал конфликт в Верховной раде зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Принятый вчера депутатами Рады закон о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в «Российскую» Юрий Швыткин назвал «антинародным».
«Потому что цель этого закона — раскол [общества]. Порошенко политизирует эту ситуацию и руководствуется принципом «Разделяй и властвуй». Он пытается мобилизовать электорат вокруг своей фигуры, что абсолютно его не красит. В конечном итоге это может привести к религиозной войне. Надеюсь, этого не будет. Но напряжение, которое существует на Украине, вызывает определенные опасения», — подчеркнул российский депутат в студии программы «Время покажет» на Первом канале.