Сирия: число студентов Даръа резко выросло после освобождения провинции
Дамаск, 22 декабря. Число студентов сирийской провинции Даръа увеличилось вдвое после того, как регион был полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.
После освобождения в Даръа начали открываться колледжи, а студенты возобновили свою учебу. Сирийские власти также начали восстановление филиала университета Дамаска в городе Музейриб, расположенном в окрестностях Даръа. В ходе оккупации террористы серьезно повредили здание учебного заведения.
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:
Боевики, удерживающие много лет провинцию Даръа, не просто разрушали здания школ, колледжей и университетов, они грабили мебель, предметы интерьера учебных заведений.
К счастью, после восстановления безопасности студенты провинции Даръа смогли продолжить свое обучение. Только на педагогическом факультете сейчас числится 6000 студентов.
Напомним, что провинция Даръа была освобождена в конце июля 2018 года в рамках масштабной военной операции.
Накануне корреспондент Федерального агентства новостей побывал на одном из экзаменов в провинции Эль-Кунейтре. Более 88 тысяч учеников получили возможность вновь обучаться в школах после того, как сирийская правительственная армия освободила от террористических группировок этот регион.
После пяти лет закрытия сирийская школа, в которой побывал наш корреспондент, начала работать, и школьники начали посещать занятия с начала учебного года. Школа была разрушена, но руководство Эль-Кунейтры восстановило ее, они отремонтировали все двери и окна, сделали косметический ремонт. Теперь образовательный процесс вернулся в стандартное русло. В конце декабря школьники традиционно начали сдавать экзамены.