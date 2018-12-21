Большинство россиян считают, что новый год будет лучше уходящего

Москва, 21 декабря. Более 40% россиян считают, что новый 2019 год будет лучше уходящего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Согласно исследованию, 42% опрошенных ждут, что наступающий год лично для них станет лучше подходящего к концу 2018 года. В основном такой ответ давали молодые россияне в возрасте от 18 до 30 лет (56%). Также преимущественно оптимистично настроены граждане в возрасте от 31 до 45 лет (49%).

Жители России старше 60 лет на вопрос социологов отвечали, что не ждут от следующего года ни позитивных, ни негативных изменений. По их словам, 2019 год будет таким же (33%). Среди всех возрастных категорий о таких же ожиданиях рассказали 26% опрошенных.

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 15 и 61 декабря. Социологи опросили 1,5 тысячи россиян, проживающих в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.