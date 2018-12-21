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Глава УЕФА отметил работу Мутко в российском футболе

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Глава УЕФА отметил работу Мутко в российском футболе

Москва, 21 декабря. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций отметил работу Виталия Мутко в российском футболе. Об этом пишет «360».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин отметил, что Виталий Мутко на посту главы РФС внес большой вклад в развитие российского футбола, в том числе в проведение чемпионата мира по футболу, который прошел «с величайшим отличием и успехом как на поле, так и за его пределами».

«В то время, пока он был главой РФС, российские клубы прожили успешный период в еврокубках — ЦСКА и «Зенит» смогли выиграть Кубок УЕФА в 2005 и 2008 годах соответственно, а «Зенит» еще и завоевал первый в истории России Суперкубок УЕФА в 2008 году», — рассказал Чеферин.

Автор: Алексей Громов
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