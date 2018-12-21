Молодежь меняет жизнь к лучшему: в Луганске начал работу форум «С Россией в сердце»





Луганск, 21 декабря. В Луганске начал работу молодежный форум «С Россией в сердце», в котором принимают участие около 250 студентов из различных вузов, педагоги, ученые, министры и депутаты Народного совета ЛНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Открывая форум, координатор проекта «Молодая гвардия» общественного движения «Мир Луганщине» Владислав Валиев отметил, что «именно молодым людям посчастливилось жить в такое время, когда личность имеет полную свободу реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал», а старшие товарищи им в этом помогут.

«Здесь сегодня накануне нового года собралась самая активная, самая яркая и творческая молодежь со всех университетов нашей ЛНР. Она собралась не просто так, она собралась с новоизбранными и предыдущими депутатами Народного Совета, также министрами и представителями власти, чтобы пообщаться, научиться у них чему-то новому и в новый год идти с новыми знаниями», — заявил Валиев.

Программа форума предполагает работу семи тематических площадок, на которых молодежь сможет пообщаться с депутатами Народного совета республики, задать и обсудить интересующие их вопросы.

Заместитель руководителя республиканского исполкома «Мира Луганщине», депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Кукарский отметил, что общественное движение всегда поддерживало молодежные инициативы и всегда идет в ногу с молодежью.

«Хочу пожелать вам сегодня на форуме продуктивной работы, чтобы у вас было хорошее настроение, и чтобы вы по окончании форума вышли обновленными, вышли с новыми идеями, вдохновленными, и чтобы наша республика благодаря вам, в первую очередь, процветала и была известной во всем мире», — сказал Кукарский.

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль выразил надежду, что данное мероприятие — это еще один шаг на пути домой, «на пути к новой общей родине — России».

«Сегодня мы видим, что именно молодежные активисты идут в Народный совет, у нас есть новые депутаты от молодежных организаций. Сегодня молодежь активно участвует во всех сферах общественной жизни, в волонтерских движениях и прочих мероприятиях, которые показывают, что именно молодежь является той силой, которая активно меняет нашу жизнь к лучшему», — сказал Коваль.

И. о. министра образования и науки ЛНР Сергей Цемкало пожелал участникам форума быть активными и небезразличными к своей родине.