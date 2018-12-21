Коломойский объяснил Гордону, почему РФ не грозит судьба развалившегося СССР

Москва, 21 декабря. Украинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский развеял надежды украинского журналиста Дмитрия Городона на развал России.

Он подчеркнул, что РФ не грозит судьба развалившегося СССР, поскольку сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, что сложилась в 1991 году. По словам экс-губернатора, если Советский Союз был раздираем внутренними противоречиями, конфликтами и национальными движениями, то Россия демонстрирует удивительное единство населения.

«Тогда страна не была сплоченная. Она была скреплена чем-то, но не была сплоченной. Все национальные движения поднимались. В России же такого нет. Где национальные движения в России? Сегодня их нет и не может быть», — подчеркнул Коломойский, давая интервью Гордону.

А вот для Украины перспектива развала страны и потери государственности гораздо более реальная, добавил бизнесмен.

Как ранее заявлял украинский политолог Руслан Бортник, западные страны уже фактически купили Украину за долги. Даже при росте экономики в 2-4% Киев никогда не выполнит своих обязательств перед международными кредиторами. Только в следующем году ему придется выплатить почти треть своего бюджета, чтобы держаться в графике выплат долгов.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство не в состоянии обслуживать госдолг, сумма которого оказалась «неподъемной». Впрочем, это не помешало Киеву договориться с МВФ о новом кредитном договоре на 3,9 млрд долларов. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов будет предоставлен уже в этом году.