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Росгвардия будет судиться с РБК из-за публикации о закупках продовольствия

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Росгвардия будет судиться с РБК из-за публикации о закупках продовольствия

Москва, 21 декабря. Росгвардия приняла решение обратиться в суд в связи с «недостоверными данными», опубликованными изданием РБК, которые касаются поставок в ведомство.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, речь идет о публикациях, которые появились в издании 10 и 13 декабря. В Росгвардии заявили, что журналисты допустили «целый ряд неточностей», из-за чего ситуация с государственными закупками в ведомстве были представлена читателям в «искаженном виде».

Кроме того, в ведомстве напомнили, что статьи появились на сайте накануне резонансного судебного процесса, это можно расценить как давление на суд.

Ранее в Росгвардии объяснили цель закупки 15 бронеавтомобилей «Урал». Росгвардия закупает бронированные автомобили «Урал» для безопасной перевозки личного состава. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Росгвардия будет судиться с РБК из-за публикации о закупках продовольствия

Автор: Алия Садыкова
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