«Риск невероятный»: в Киеве объяснили, почему НАТО не присоединится к «Азовскому походу»

Киев, 21 декабря. Западные партнеры Украины не будут рисковать своими гражданами в ходе следующей провокации Киева в Керченском проливе, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о новом походе украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Ранее Турчинов в интервью BBC News заявил, что Киев планирует организовать новый поход кораблей ВМСУ через Керченский пролив. По его словам, партнерам Киева предложили присоединиться к «Азовскому походу».

«Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — сказал Турчинов.

Селезнев выразил уверенность, что западные партнеры Киева не откликнутся на предложение Турчинова, так как они ставят во главу угла вопрос безопасности своего персонала, который привлекается к тем или иным мероприятиям.

«Сомневаюсь, что «западные партнеры» отзовутся на это предложение, ведь риск невероятный», — заявил Селезнев в эфире UATV.

По его словам, если Киев надумает осуществить поход, то он будет контролироваться с помощью средств космического наблюдения и из нейтральных вод Черного моря. Селезнев добавил, что в ближайшее время ожидается заход американских кораблей в Черное море.

При этом экс-спикер украинского Генштаба выступает против ввода кораблей НАТО в Азовское море и считает, что их присутствие будет более эффективным в Черном море.