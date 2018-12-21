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 Лукашенко назначил Зася на пост генсека ОДКБ

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 Лукашенко назначил Зася на пост генсека ОДКБ

Минск, 21 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил решение Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает агентство БелТА, Зась посетил Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию, где его кандидатуру на пост генсека ОДКБ одобрили. Также Зась проинформировал президента Белоруссии о своих встречах с лидерами государств- членов ОДКБ.

Лукашенко в свою очередь прокомментировал назначение Зася, назвав его молодым и перспективным генералом. По словам президента Белоруссии, он хотел показать пример, что необходимо переходить от назначения на должность генсека ОДКБ бывших, отставных генералов к молодым и деятельным. Такое решение может повысить статус организации, отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил надежду, что другие члены ОДКБ в дальнейшем будут придерживаться такой же логики. Зась приступит  к выполнению обязанностей не позднее начала 2019 года.

Автор: Софья Куликова
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