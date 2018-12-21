Стало известно об условиях содержания россиян в тюрьмах США

Москва, 21 декабря. Вице-президент международного комитета защиты прав человека Алексей Ионов, рассказал журналистам об условиях содержания россиян в зарубежных тюрьмах.

По его словам, задержанная в США Мария Бутина находится в очень плохих условиях. Ионов рассказал, что она проводит по 22-23 часа в день одна в камере. Он подчеркнул, что российские дипломаты просили перевести ее на обычный режим, однако россиянка до сих пор находится на одиночном содержании.

«Сегрегационное содержание в большинстве американских тюрем воспроизводится на спецблоке, где сидят по насильственным преступлениям», — заявил Ионов, подчеркнув, что Бутину обвиняют по другим преступлениям.

Кроме того, он рассказал, что в тюрьме существовала проблема с едой. Раньше россиянку кормили раз в сутки.

«Еда, сами понимаете, не самая хорошая. Лучше заказывать из тюремного магазина. Рацион скудный», — заявил Ионов.

Как ранее сообщал Infox.ru, Бутина призналась в сговоре с лицами на территории Америки для нанесения ущерба США. Эксперты считают, что девушка пошла на сделку со следствием из-за тяжелых условий содержания.

Также Ионов рассказал о состоянии Богданы Осиповой, которая также находится в американской тюрьме. Девушку задержали в 2014 году. Ее обвиняют в вывозе своего ребенка, который имел двойное гражданство, с американской территории.

По словам Ионова, девушка пострадала от неправильных действий врачей. Ионов рассказал, что как только она попала в заключение, ее отправили на принудительное обследование в Техасскую больницу, где врач прописал ей препарат, используемый при лечении шизофрении, хотя у Осиповой нет этого диагноза, передает телеканал «360».

Также с российскими журналистами пообщался адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов.

Он рассказал телеканалу «360», что греческая тюрьма, в которой сидит Винник плохо оснащена, в ней не отапливаются помещения, и заключенные сами должны содержать себя. Мусатов подчеркнул, что россиянин 24 дня назад объявил голодовку.

«Уже есть признаки дистрофии. Еще 10 дней пройдет — смотришь, и умирать прям там начнет. Грекам тогда придется оправдываться, с какой стати у них в тюрьме люди умирают. Поэтому сейчас у него условия содержания достаточно нормальные», — рассказал Мусатов.

Отметим, что Винник задержали в Греции по требованию США за преступления с криптовалютами.