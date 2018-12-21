Жители Москвы и Петербурга назвали главные события 2018 года

Москва, 21 декабря. Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали главные события 2018 года. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Жители городов-миллионников, согласно исследованию, в рамках которого опросили 15 тысяч горожан, признали чемпионат мира по футболу и выборы президента России самым главными событиями уходящего года.

В частности, города-хозяева чемпионата мира, а именно Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, жили футболом. В Воронеже, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске главными событиями стали выборы, громкие отставки и назначения, в Красноярске и Перми — ремонт. А В Москве и Петербурге самым обсуждаемым событием 2018 года стало повышение пенсионного возраста.

По мнению 67 процентов опрошенных москвичей, главное событие года — ЧМ-2018, а 13 процентов отдают лидирующие позиции повышению пенсионного возраста, в свою очередь, каждому десятому респонденту запомнились выборы, а трем процентам — празднование Дня Победы, пуск станций метрополитена Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий. Лва процента москвичей отметили, что для них важными событиями остаются фестивали и выставки.

В Петербурге 64 процента горожан назвали главным событием 2018 года именно чемпионат мира по футболу, на втором месте - выборы президента РФ, отставка губернатора Полтавченко и назначение полпреда Беглова (12 процентов). Также семь процентов респондентом запомнили День города, парад в честь Дня ВМФ, фестиваль «Алые паруса», VII Международный культурный форум, день рождения Эрмитажа, аналогичный процент горожан — пенсионную реформу. Два процента опрошенных в отметили ремонт дорог и открытие моста Бетанкура, запуск новых станций метро и Международный экономический форум.