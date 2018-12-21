Володин ожидает, что закон об обращении с животными заработает в течение полугода

Москва, 21 декабря. Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными. Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от правительства в течение полугода проработать сопутствующие подзаконные акты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Принятия этого документа зоозащитники ждали восемь лет. Закон запрещает умерщвление животных под любым предлогом, а также бои с их участием. Для бездомных животных будут созданы временные приюты. Кроме того, документ запрещает «выбрасывать» питомцев на улицу, вводит правила их выгула и запрещает держать опасных представителей фауны в квартирах, домах и приусадебных участках.

Как ранее сообщал ФАН, председатель комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов, правительство РФ и профильные ведомства должны разработать и принять ряд подзаконных актов: перечень собак потенциально опасных пород, правила выгула, требования к приютам для бездомных животных, порядок лицензирования цирков и зоопарков и так далее.

«Важно, чтобы в течение полугода правительство разработало все необходимые подзаконные акты, чтобы закон «Об ответственном обращении с животными» наконец начал работать», — подчеркнул Володин в разговоре с парламентскими журналистами.

Принятия закона на улице перед зданием Совета Федерации ожидали зоозащитники. Председатель общественного движения «Альянс защитников животных» Юрий Корецких рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что изменится в жизни активистов после того, как документ вступит в силу.

«В этом законе есть несколько концептуальных позиций, за которые мы боролись, — пояснил Корецких. — Сейчас бездомных животных по всей стране убивают — или на месте отстреливают, или в пункте передержки через полгода умерщвляют, если хозяев не нашли. Сейчас животных будут отлавливать, стерилизовать, лечить, чипировать и выпускать назад».

Зоозащитник отметил, что государство будет финансировать контракты по созданию приютов для бездомных животных.

«После того как в приюте убедятся, что животное здоровое и не агрессивное, ему ставят бирку на ухо и выпускают назад. И люди будут видеть, что животное обработано и не опасно. Это должно помочь и принятию людьми животных на улице. Это лучше, чем убить», — убежден общественный деятель.

Активисты добавляют, что закон предусматривает возможность общественного контроля.

«Каждый зоозащитник, после того как правительство установит специальный порядок, сможет получить удостоверение общественного инспектора. С ним он сможет ходить в любой приют, к тем, кто получит муниципальные контракты, и смотреть, что там происходит», — рассказал Корецких.

Он подчеркнул, что с принятием закон работа зоозащитников не заканчивается, а только начинается. И не в отдельных регионах, как раньше, а по всей по стране.