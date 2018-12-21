Росстат сообщил об изменении численности россиян за 10 месяцев 2018 года

Москва, 21 декабря. Население России с января по октябрь текущего года сократилось на 78,7 тыс. человек — до 146,8 млн человек. Такие данные в пятницу привела Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Ведомство отметило, что это первое сокращение численности населения за последние 10 лет. Естественная убыль населения составила за неполный год 180, 5 тыс. человек, а миграционный прирост — 101,8 тыс. человек. Таким образом, приток мигрантов компенсировал лишь 56,4%. Примечательно, что все последние годы население только увеличивалось. Так, в 2017 году число жителей России увеличилось на 77,4 тыс. человек, а в 2016 году — на 259,7 тыс. человек, пишет газета «Взгляд».

Отметим, что ранее ООН обратила вниманию на резкую депопуляцию в странах Европы. Хуже всего дела обстоят в Болгарии, Боснии и Герцоговине, Венгрии, Латвии, Литве, Молдавии, Сербии, Хорватии, Японии и на Украине. По прогнозам демографов, население в этих странах к 2050 году сократится в среднем более чем на 15%. На сегодняшний день уровень рождаемости в европейских странах ниже минимального показателя.

К примеру, в Латвии население к 2050 году сократится на 23%, в Молдавии — на 22%, на Украине — на 19%, а в Хорватии — на 18%.