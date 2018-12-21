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Прокуратура потребовала от «Победы» отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах

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Прокуратура потребовала от «Победы» отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Москва, 21 декабря. Транспортная прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» отменить платную регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах. Соответствующий иск был подан в Щербинский районный суд Москвы.

Ранее перевозчик ввел сбор в размере 25 евро на прохождение регистрации в зарубежных аэропортах. Бесплатно зарегистрироваться на рейс можно только через сайт.

В ведомстве отметили, что поводом для проверки стали многочисленные обращения граждан. Транспортная прокуратура признала незаконными установленные сборы и потребовала исключить их из правил авиакомпании.

В авиакомпании предложили Минтранспорту РФ исключить из Федеральных авиационных правил пункт о включении в стоимость билета регистрации в аэропорту. В ведомстве заявили, что обсудят инициативу с профессиональным сообществом.

Автор: Софья Куликова
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