«Риск невероятный»: в Киеве объяснили, почему НАТО не присоединится к «Азовскому походу»

Симферополь, 21 декабря. После инцидента в Керченском проливе стоит ожидать от Киева новых провокаций, заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев планирует совершить очередную провокацию в декабре на границе с Крымом. По словам дипломата, Москва даст ответ — «мало не покажется».

Цеков выразил уверенность, что украинские власти совершат новые провокации, однако Крым готов к такому раскладу событий.

«Об этом [провокациях] открыто заявляют и Порошенко, и глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов. И не верить им оснований просто нет», — сказал сенатор.

Быть абсолютно готовым к «деструктивным акциям» невозможно, так как они всегда происходят внезапно, заявил Цеков. Однако, с полной уверенностью заявил политик, правоохранительные органы, пограничники и спецслужбы полуострова «постоянно пребывают в режиме оперативной готовности к любым нестандартным ситуациям».

«Мы защищены максимально, насколько возможно в сложившейся ситуации», — цитирует «Экономика сегодня» Цекова.

По мнению сенатора, украинскому президенту Петру Порошенко нужна серьезная провокация, чтобы была гарантирована возможность ввести военное положение по всей стране. После инцидента в Керченском проливе, где украинские корабли были задержаны за вторжение в территориальные воды РФ, в нескольких регионах Украины было введено военное положение до 26 декабря.