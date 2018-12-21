Путин: Модель «Лидеров России» будет распространяться

Москва, 21 декабря. Модель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» будет распространяться и дальше. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос об уровне средних чиновников в стране, иногда позволяющих себе неосторожные и неуместные высказывания, Путин отметил, что с чиновниками, как и с любыми людьми, нужно выстраивать работу.

«Понимаете, невозможно все закрыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним», – объяснил президент.

Глава государства отметил, что сегодня власти страны стараются работать с госаппаратом. В частности, по словам российского лидера, среди молодых сотрудников проводятся различные конкурсы, один из них — «Лидеры России».

«У нас проводится конкурс кадровый «Лидеры России». Учим их потом в нашей академии. Постепенно будем распространять это и дальше. Это процесс длительный», – сказал Путин.

Конкурс «Лидеры России» проводится по инициативе президента РФ с 2017 года. Его цель — объективное выявление и мотивация наиболее профессиональных и эффективных управленцев в стране, формирование «социальных лифтов». Заявки на участие в первом конкурсе подали около 200 000 человек, количество участников второго конкурса увеличилось на 30 000 человек. Из числа финалистов первого конкурса назначения уже двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Конкурс является частью платформы проектов «Россия — страна возможностей». Как заявил директор АНО «Россия – страна возможностей» Александр Комиссаров, такие проекты реализуются «как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны».

С 2017 года Высшей школой государственного управления РАНХиГС реализуется программа развития управленческого кадрового резерва. Выпуск первого потока состоялся весной 2018 года. В настоящее время обучение проходит второй поток. Всего же в программе приняли участие 153 управленца. Из выпускников и слушателей программы уже назначены 15 губернаторов и два федеральных министра.