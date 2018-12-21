Экипаж МКС отпразднует Новый год с фотографией шампанского и оливье

Москва, 21 декабря. Экипаж Международной космической станции отпразднует Новый год фотографией шампанского и оливье, но с настоящей елкой. Об этом рассказал российский космонавт Андрей Борисенко.

Он объяснил, что алкоголь на МКС запрещен, а любой газированный напиток на станции моментально преобразуется в газожидкостную смесь.

«Иногда на новогоднем столе экипаж МКС устанавливает фотографию бутылки с шампанским и салата оливье. В таком виде шампанское и оливье будут присутствовать на борту», — уточнил Борисенко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По словам космонавта, новогодний стол сотрудников МКС состоит из традиционного космического рациона, а под бой курантов на станции пьют чай, кофе, воду и соки. Как передает «ФедералПресс», Борисенко добавил, что по случаю праздника на МКС установят елку, которая всегда хранится на станции. Также космонавты вручат друг другу подарки.

Ранее Дед Мороз рассказал RT, как правильно загадывать желания на Новый год, чтобы они исполнились. По словам главного волшебника страны, желание должно быть добрым, в его исполнение нужно искренне верить, а также приложить для этого хотя бы немного усилий.