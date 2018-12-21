Сирия: Эрдоган пообещал Трампу очистить САР от ИГ

Анкара, 21 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом перед тем, как глава Белого дома принял решение о выводе войск США из Сирии. Глава Турции пообещал Трампу продолжить борьбу с ИГ1 (запрещена в РФ) в САР, об этом сообщил высокопоставленный источник в Турции газеты Hurriye.

Как сообщает издание, в Анкаре знали о намерении Трампа вывести американский контингент из Сирии еще давно. Однако главе Белого дома не удавалось убедить Пентагон принять соответствующее решение. Как сообщил источник издания, Трамп спросил Эрдогана в ходе телефонного разговора, сможет ли тот очистить восток страны от террористов в случае выхода США.

В свою очередь Эрдоган подтвердил, что вооруженные курдские формирования не ведут подлинной борьбы с ИГ на территории Сирии, а используют это в качестве предлога для политической активности на территории Сирии.

Анкара до сих пор не представила официальной реакции на заявление Трампа. Как отмечает издание, будут ли американские военные изымать поставленное ранее силам самообороны сирийских курдов (YPG) неизвестно.

Напомним, Трамп в среду заявил о победа над ИГ и выводе американских военных из Сирии. Как сообщило Рейтер, все сотрудники Госдепа покинут Сирию в течение 24 часов, а военные – 60-100 дней. Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию против YPG к востоку от Евфрата.

Напомним, Россия проводит операцию на территории Сирии совместно в официальным Дамаском. Российская сторона центра по примирению сторон в Сирии проводит ежедневный мониторинг ситуации на территории республики. В МИД РФ ранее заявили, что решение США вывести войска из САР будет способствовать скорейшему урегулированию в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.