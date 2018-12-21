Стало известно, сколько россиян оставляют новогоднюю елку до лета
Москва, 21 декабря. Часть жителей России оставляют новогоднюю елку до лета, показали данные опроса компании MARC по заказу Национальной системы платежных карт.
Социологи побеседовали с 1200 россиянами в возрасте от 18 и старше о приближающемся празднике. 82% респондентов назвали ель главным атрибутом Нового года, передает «Пятый канал».
Как оказалось, большинство жителей страны (59%) прощаются с новогодним деревом в течение месяца празднования. В марте освобождают квартиру от праздничного настроения 11%. Однако нашлись и такие, кто празднует Новый год до лета: 4% россиян выкидывают ель спустя пять месяцев, пишет «ФедералПресс».
Около половины жителей страны (48%) украшают дом искусственной елью. 27% россиян отдают предпочтение живому дереву. Остальные выбирают ели от случая к случаю, пишет «МИР24».
Более половины жителей России (59%) хранят елочные игрушки, которые переходят из поколения в поколение. Примерно треть респондентов (38%) обновляют свои новогодние игрушки раз в два-три года. Каждый год освежают наряд елки 28% россиян. 31% покупают украшения очень редко, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 26 декабря движение по нескольким улицам в центре Москвы будет перекрыто из-за проведения в Государственном Кремлевском дворце новогодней елки, пишет RT.