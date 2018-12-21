Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Стало известно, сколько россиян оставляют новогоднюю елку до лета

33
0 Оставить комментарий

Стало известно, сколько россиян оставляют новогоднюю елку до лета

Москва, 21 декабря. Часть жителей России оставляют новогоднюю елку до лета, показали данные опроса компании MARC по заказу Национальной системы платежных карт.

Социологи побеседовали с 1200 россиянами в возрасте от 18 и старше о приближающемся празднике. 82% респондентов назвали ель главным атрибутом Нового года, передает «Пятый канал».

Как оказалось, большинство жителей страны (59%) прощаются с новогодним деревом в течение месяца празднования. В марте освобождают квартиру от праздничного настроения 11%. Однако нашлись и такие, кто празднует Новый год до лета: 4% россиян выкидывают ель спустя пять месяцев, пишет «ФедералПресс».

Стало известно, сколько россиян оставляют новогоднюю елку до лета

Около половины жителей страны (48%) украшают дом искусственной елью. 27% россиян отдают предпочтение живому дереву. Остальные выбирают ели от случая к случаю, пишет «МИР24».

Более половины жителей России (59%) хранят елочные игрушки, которые переходят из поколения в поколение. Примерно треть респондентов (38%) обновляют свои новогодние игрушки раз в два-три года. Каждый год освежают наряд елки 28% россиян. 31% покупают украшения очень редко, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 26 декабря движение по нескольким улицам в центре Москвы будет перекрыто из-за проведения в Государственном Кремлевском дворце новогодней елки, пишет RT.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.