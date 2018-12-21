Раскрыты подробности и причина смерти советника премьера Дагестана Афонина

Махачкала, 21 декабря. Советника премьера Дагестана Андрея Афонина нашли мертвым в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.

Источник Федерального агентства новостей раскрыл подробности и точную причину смерти Афонина.

В четверг, 21 декабря, утром за ним заехал водитель, как обычно, ждал его внизу — Афонин не спускался. Он начал звонить на телефон, однако Афонин трубку не брал. Звонили и сотрудники гостиницы, однако ответа не последовало. В ресторане сказали, что не видели его утром, хотя он каждое утро в 07.45 приходил на завтрак.

Было принято решение зайти в номер. Андрей Афонин лежал в постели без признаков жизни. На место вызвали скорую и полицию. Врачи зафиксировали смерть. Предварительный диагноз — инсульт. Вероятнее всего, смерть наступила во сне, предполагают медики. Известно, что у Афонина были проблемы со здоровьем — в этом году его госпитализировали с повышенным давлением.