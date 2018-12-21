Стало известно, сколько получат российские участники Олимпиады-2020 за призовые места

Москва, 21 декабря. Министерство спорта России опубликовал прогноз, в котором указан размер вознаграждения российских участников Олимпиады-2020 за призовые места.

Так, согласно документу, за каждую золотую медаль российским спортсменам будут выплачивать по 4 млн рублей, за каждую серебряную — по 2,5 млн рублей, а за каждую бронзовую — по 1,7 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году в Японии состоятся XXXII летние Олимпийские игры. Соревнования будут проходить в Токио, префектуре Канагава, префектуре Сайтама, регионе Тохоку и на острове Хоккайдо.

В ходе Олимпиады будут проведены первенства по академической гребле, баскетболу, боксу, борьбе, карате, дзюдо, тхэквондо, стрельбе из лука, скейтбордингу, маунтинбайку, велотрековым гонкам, фехтованию, хоккею на траве и другим летним видам спорта.