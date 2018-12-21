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Совфед одобрил законопроект о запрете жестокого обращения с животными

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Совфед одобрил законопроект о запрете жестокого обращения с животными

Москва,21 декабря. Совет Федерации одобрил законопроект об ответственном обращении с животными. За него проголосовало большинство парламентариев.

В нем устанавливаются основные принципы обращения с животными. Так, законодательно запрещены бои с участием животных, умерщвление животных под любым предлогом. Также запрещается содержать диких животных в квартирах.

Кроме того, новому закону запрещается устраивать контактные зоопарки в торговых центрах. За выбрасывание животных на улицу предусматривается наказание.

Отметим, что в законе прописан правовой статус приютов для животных, а также установлены основные требования к их содержанию. Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года. Он рассматривался восемь лет.

Автор: Денис Коробейников
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