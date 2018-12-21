«Открыли ящик Пандоры»: экс-депутат Рады пригрозил ЕС неприятностями из-за героизации Бандеры на Украине

Российский МИД выразил сожаление в связи с нежеланием коллективного Запада замечать факт, что Верховная рада провозгласила день рождения украинского националиста Степана Бандеры общегосударственным праздником.

«Поклонение подобного рода историческим персонажам — это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает Бандеру своим героем, но и откровенное презрение к многочисленным жертвам его пособников-палачей», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что полностью приветствует заявление МИД России.

«Необходимо и дальше бить в колокола: на территории Украины надо развернуть информационные «атаки» и возвращать историю на свое место. Для меня Бандера и все эти приспешники фашистского режима являются убийцами. Я их никогда не признавал и признавать не буду. Наши деды гибли не ради того, чтобы сегодня власти представляли данного персонажа «героем», — говорит украинский политик.

Он отметил, что большая часть народа Украины не воспринимает и не желает воспринимать Степана Бандеру «героем». Все, что Киев сегодня накручивает вокруг поборника фашистов, не соответствует действительности. Также бывший парламентарий пригрозил ЕС неприятностями из-за героизации Бандеры на Украине.

«Украинские псевдовласти усугубляют ситуацию и раскалывают украинский народ. Также надо очень тщательно работать с европейскими странами и демонстрировать, что фактически они открыли ящик Пандоры. Героизация Бандеры очень сильно ударит и по ЕС», — предостерегает бывший депутат Верховной рады.

По его словам, действующий режим пытается всячески препятствовать тем политикам, которые адекватно воспринимают происходящее в стране.

«Если мы будем ждать у моря погоды, какая бы власть ни пришла, а на сегодняшний момент ей прийти не дадут, мы видим, что сегодня уже пугают [депутата Рады Евгения] Мураева, запугивают [депутата Александра] Вилкула. Предпринимаются попытки с помощью судебных решений не допустить их до выборов. Может произойти так, что к власти придут радикальные силы. Предположим, что Украину возглавит та же самая [глава партии «Батькивщина»] Юлия Владимировна Тимошенко, то все равно она будет проводить линию Бандеры и других его пособников, которые помогали немецко-фашистским оккупантам во времена Великой Отечественной войны», — заключил Алексей Журавко.

По его словам, без поддержки братского российского народа Украину не освободить от националистической чумы, которую принесли Соединенные Штаты и их сателлиты из Европы.

Напомним, ранее парламент Украины принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в список включен день рождения украинского националиста Степана Бандеры.