Кремль поддержит попавший под санкции РИА ФАН | 21 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Кремле пообещали поддержку попавшему под американские санкции РИА ФАН В Кремле считают незаконными американские санкции против российских СМИ и обещают поддержку в случае критической ситуации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, 19 декабря власти США включили в санкционный список издания «Федеральное агентство новостей», «Невские новости», «Экономика сегодня» и USA Really в связи с якобы имевшим место «вмешательством» в американские выборы президента в 2016 году. В «Федеральном агентстве новостей» назвали введенные санкции против российских СМИ вопиющим актом давления на российскую прессу. Генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев подчеркнул, что обвинения в адрес русскоязычных изданий безосновательны, поскольку попавшие под санкции сайты никаких не могли повлиять на американскую аудиторию.

Петербургский суд принял иск бухгалтера ФАН против Минюста США Сестрорецкий районный суд Петербурга принял иск от бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой против Минюста США, сообщили в пресс-службе суда. Женщина обвинила американское ведомство в распространении недостоверной информации, которая наносит вред ее чести, достоинству и деловой репутации. Россиянка отмечает, что клеветническая информация должна получить опровержение, а затем – быть удалена. Хусяйнова требует возмещения морального вреда и принесения официальных извинений со стороны Минюста.

Роскомнадзор проверит BBC World News на соответствие российскому законодательству Роскомнадзор проверит канал BBC World News, а также другие ресурсы BBC на предмет соответствия российскому законодательству выпускаемых материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там подчеркнули, что проверка связана с решением британского регулятора Orfcom по каналу RT. Отмечу, ранее телеканал RT заявил о том, что разочарован выводами медиа-регулЯтора Офком в Великобритании, который признал его виновным в нарушении правил вещания. В своею очередь телеканал заявил, что вещает в Великобритании в соответствии с британскими законами и нормами.

Китай провел первые успешные испытания купленных у России С-400 Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы с применением приобретенной у России зенитной ракетной системы С-400. Об этом рассказал военно-дипломатический источник в Китае. Отмечается, что С-400 поразила баллистическую мишень, которая летела на скорости три километра в секунду. Как уточнил источник, тестовые стрельбы были проведены в первой декаде декабря. Они прошли на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400. В ходе занятий была выпущена ракета 48Н6Е. Цель была поражена Ею на предельной дальности – коло двухсот пятидесяти километров.