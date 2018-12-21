Сторонники «Правого сектора» обнесли «забором» посольство РФ в Киеве в знак протеста против суда над боевиком

Сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора»1 организовали провокацию у российского посольства в Киеве — националисты обнесли посольство РФ шатким «забором» из оградительной ленты, которая, по их словам, должна символизировать «границу, которую Россия не должна переходить в украинских делах».

Как рассказали националисты корреспонденту Федерального агентства новостей, они проводят акцию в поддержку гражданина России и боевика «Правого сектора» Дениса Бахолдина. Бахолдин уехал на Украину в 2014 году, вступил в «Правый сектор» и принимал активное участие в боевых действиях против народных республик Донбасса в составе вооруженных формирований. Впоследствии он был задержан при попытке нелегально вернуться в Россию.

Собравшиеся на митинг выстроились у посольства с плакатами «Поехал в Россию — сел в тюрьму». По мнению участников акции, «Россия не имеет права судить Бахолдина», поскольку членом «Правого сектора» он был на Украине, а на Украине «Правый сектор» не запрещен.

«Российский суд считает себя компетентным и правомочным рассматривать дела, происходящие во всем мире», — заявил друг Бахолдина Алексей Ветров.

Символическая «граница», которую националисты выстраивали вокруг посольства РФ, оказалась очень непрочной и то и дело падала от порывов ветра. Замерзшим активистам «Правого сектора» приходилось раз за разом поднимать палки и оградительную ленту.

По словам одного из друзей арестованного в России члена «Правого сектора», Михаила Агафонова, националисты понимают — ничего хорошего в России Бахолдина не ждет, поскольку против него свидетельствуют люди, которым досконально известны его «подвиги» в Донбассе.

«Мы ожидаем, что приговор будет вынесен до Нового года или после, в понедельник будет последнее заседание. Озвучены уже все свидетельства против него. Против него свидетельствует бывший военный ДНР», — заявил Агафонов.

Среди сочувствующих боевику «Правого сектора», как выяснил корреспондент ФАН, оказалась и «группа поддержки из России», в том числе пенсионер Григорий Рощин, активист из Лобни.

«Как я приехал сюда? Ха, а мне уже 70 лет. Вот так. Сел на поезд и приехал. Меня когда спросили цель визита, я ответил — налаживание дружеских отношений», — рассказал Рощин.

Российские подруги Бахолдина Ольга Браун и Анастасия Глушакова рассказали, что у боевика «Правого сектора» при задержании при попытке нелегально перейти российскую границу обнаружили флешку с фотографиями оружия и выданную «Правым сектором» справку об участии в военной операции против ДНР. Женщины при этом не сомневаются в «невиновности» боевика.

«Его нужно немедленно освободить», — убеждена Глушакова.

Напомним, экстремисты «Правого сектора» почти с самого начала конфликта в Донбассе принимали активное участие в боевых действиях против защитников Донецка и Луганска. По многочисленным свидетельствам — в том числе видео и фото, которые разместили в социальных сетях сами участники вооруженных формирований — известно, что в Донбассе боевики совершили многочисленные преступления против местного населения, убийства, грабежи, и активно использовали запрещенные методы ведения войны. «Правый сектор» был запрещен Верховным судом РФ в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.