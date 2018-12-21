Совфед одобрил закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве

Москва, 21 декабря. Совет Федерации одобрил закон, закрепляющий право лиц предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.

Закон обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Об этом говорится в сопроводительных документах к закону.

Прежде к лицам, имеющим право на долю в наследстве независимого от завещания, были причислены несовершеннолетние, нетрудоспособные дети умершего, нетрудоспособные родители, иждивенцы.

Ранее стало известно, что Совфед одобрил пакет законов, который предусматривает частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства).