«Опаснее алкоголя и табака»: Онищенко сравнил гаджеты с наркотиками

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высоко оценил призыв правительства Германии отпраздновать Рождество без смартфонов. Особое внимание парламентария вызвал факт, что предложение исходит от уполномоченного правительства ФРГ по проблемам наркотической зависимости.

Действительно, уполномоченный правительства Германии по проблемам наркотической зависимости Марлен Мортлер на днях выступила с соответствующим обращением, сообщает Leipziger Volkszeitung. Это связано с тем, что, по словам Мортлер, уже более ста тысяч немецких детей и подростков от 12 до 17 лет страдают зависимостью, связанной с электронными гаджетами, и эта зависимость сродни наркотической.

Геннадий Онищенко согласен с такой трактовкой и предупреждает об аналогичной опасности для российских детей и подростков. Своей тревогой парламентарий поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Гаджеты могут быть опаснее наркотиков. Колонка Геннадия Онищенко

В данном вопросе я с фрау Мортлер просто на одной волне. Мне понятна столь концентрированная озабоченность человека, который занимается проблемами именно наркотической зависимости. Да, я полностью согласен, тут есть прямая связь: зависимость от гаджетов сродни наркотической зависимости.

Что такое наркотическая зависимость? — Это хроническое заболевание, один из видов нарушения психического статуса человека. Различные зависимости возникают у лиц разного возраста, но чаще, как правило, у молодых людей, находящихся в хроническом стрессе. В таком состоянии возникает зависимость и от алкоголя, и от наркотиков.

Так что заявление фрау Мортлер — это вполне обоснованная тревога профессионала.

Ученые многократно с разных сторон рассматривали эту проблему. И с точки зрения воздействия смартфонов как физического фактора — речь идет о наведенном радиочастотном загрязнении. И с точки зрения вала информации, которая идет из смартфонов, планшетов, других гаджетов, подключенных к Интернету.

В значительной мере вся эта информация не регулируется ни нравственными законами, ни возрастными ограничениями. Цензура, ограничивающая несовершеннолетних от неподходящей для них информации, работает пока слабо. Как это всегда бывает, от такого влияния в первую очередь страдает детская, несформировавшаяся психика. И не только детская. Не случайно мы с вами недавно обсуждали необходимость запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Именно 21 год — возраст, когда у человека завершается психологическое развитие, в частности — у него уменьшается и физическая, и психическая зависимость от алкоголя.

В данном случае мы с вами ведем разговор об информационной зависимости, которая не менее опасна. Эта зависимость подпитывается через компьютеры и различные гаджеты: смартфоны, планшеты, сотовые телефоны и т. д. В совокупности опасность от этого воздействия даже может превышать опасность от алкогольной, табачной и наркотической зависимости. Хотя у гаджетов фактор воздействия принципиально другой, по отрицательному эффекту, по опасному воздействию на здоровье детей, на психическое здоровье любой нации, да и всего человечества они могут обгонять обычные наркотические вещества.

Считаю, что эта сфера требует незамедлительного и самого скрупулезного регулирования. Это регулирование должно касаться возрастных ограничений, а также образовательной и культурологической сфер.

Так что, готовясь к Новому году, воспользуйтесь нашими советами и прислушайтесь к мнению фрау Мортлер. Считаю, что ее взгляд на эту проблему очень правильный и своевременный.