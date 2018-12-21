Трупы в московском онкоцентре могут оказаться фейками

Москва, 21 декабря. История с неопознанными трупами, которые пролежали около десяти лет в морге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, может быть сфабрикована, заявил специалист одного из моргов.

Специалист в беседе с News.ru заявил, что найденные в морге тела больше напоминают останки, которые находились в плохом состоянии. По его словам, такие тела могли находиться в морге не десять лет, а всего несколько дней. В то же время эксперт задался вопросом, как можно было потерять трупы на десять лет в помещении, где количество предназначенных для тел мест ограничено.

«Если бы действительно хотели провернуть нечто незаконное, это бы сделали без шума и лишних свидетельств преступления. То, что я вижу сейчас — это как будто «наркоту» подбросили при обыске», — заявил специалист.

Также эксперт выразил сомнение насчет пропажи документов.

Ранее сообщалось, что в ходе инвентаризации в онкологическом центре были обнаружены тела людей, которые умерли более десяти лет назад. Четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека были найдены при осмотре холодильной камеры. Следователи проводят доследственную проверку.