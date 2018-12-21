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Медведев сообщил Путину, когда начнется активная реализация нацпроектов

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Медведев сообщил Путину, когда начнется активная реализация нацпроектов

Москва, 21 декабря. Самая активная фаза реализации национальных проектов начнется с 2019 года, сообщил в пятницу президенту России Владимиру Путину премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Со следующего года начнется, собственно, самая активная фаза их реализации», — сказал глава российского правительства.

Медведев уточнил, что, кроме 12 национальных проектов, существует 67 федеральных, на которые также выделены деньги из государственного бюджета. При этом, по словам премьера, федеральные проекты должны сопровождаться региональным финансированием. Он отметил, что выстроить работу по реализации проектов не очень просто, однако правительство РФ к этом у неплохо подготовилось.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что национальные проекты заключают в себе задачи по ключевым направлениям и осуществление этих задач необходимо для прорыва России.

Автор: Василий Котов
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