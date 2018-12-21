«Если с нами бог, то кто против нас?»: в Раде назвали «антиукраинским» решение о переименовании УПЦ МП

Верховная рада приняла законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия. Лидер фракции «Оппозиционный блок» — единственной, которая выступила против данного решения — Вадим Новинский считает его «антиукраинским».

«У нас позиция простая и открытая. Единственная каноническая церковь Украины — это Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Это церковь украинского народа. В ней служат священники-украинцы. И ее прихожане — тоже украинцы», — сказал Вадим Новинский в ходе прямой связи со студией программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам украинского парламентария, дискриминация единственной канонической церкви Украины — это «антиукраинский шаг».

«Наша церковь объединяет практически все епархии, включая неподконтрольные территории Донбасса. И ее священники никуда не уехали с этой территории. Церковь сегодня является единственным связующим звеном Украины с этими территориями», — подчеркнул депутат Верховной рады.

Он сожалеет, что УПЦ МП в последнее время подвергается клевете и поруганию из уст высших должностных лиц Украины, включая президента Петра Порошенко. При этом Новинский отмечает, что, несмотря на политику действующих властей, прихожан у канонической православной церкви Украины становится только больше.

«Верующих нашей церкви — больше десяти миллионов украинцев. Все, что говорит руководство страны, неправда. Они бандитским способом, под покровом ночи принимают решения о включении вопроса о лишении УПЦ МП ее названия в парламентскую сессию. Решение было принято позавчера в 12 часов ночи. Никто об этом даже не знал. И за ночь верующие собрались — их было несколько тысяч — стояли у Рады и молились за то, чтобы депутаты, проголосовавшие за лишение названия церкви, вразумились и показали иную позицию. Я хочу их поблагодарить за это», — сказал Вадим Новинский.

Он добавил, что «Оппозиционный блок» будет оспаривать в Конституционном суде принятое Радой решение, поскольку оно противоречит положениям статьи 35 Конституции и закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».