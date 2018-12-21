Кандидатов в президенты Мадагаскара призвали не устраивать беспорядков после выборов

Антананариву, 21 декабря. Международная группа поддержки Мадагаскара GIS-M выпустила официальное заявление по итогам проведения второго тура президентских выборов в африканской стране. В нем организация призвала кандидатов не устраивать никаких общественных акций протеста во избежание массовых беспорядков.

GIS-M просит обоих кандидатов проявить ответственность, приверженность к национальным интересам Мадагаскара и соблюдать законодательство республики.

«В декларации подчеркивается особая ответственность двух кандидатов и их окружения в отношении возможной реакции тех слоев населения, которые поддерживают их», — пишет L`Expresse de Madagascar.

Ранее сообщалось, что Андри Раджоэлина лидирует по итогам второго тура выборов. По предварительным данным, он набрал 56,81% голосов против 43,19% у его соперника — Марка Равалумананы.