Собаки могут определить плохого человека с помощью нюха

Москва, 21 декабря. Ученые выяснили, что собаки могут чувствовать плохих людей. Животные ориентируются на изменение сердечного ритма и выброс адреналина у человека.

По данным исследователей, собаки могут улавливать эти факторы и предупреждать хозяина об опасности.

«Животные действительно умеют выявлять людей с нехорошими намерениями. Это результат удивительно мощного обоняния собак, а также их высокой чувствительности», — заявили зарубежные ученые.

Во время исследований владельцы собак делали вид, что попадали в беду и обращались за помощью к незнакомцам, которые помогали или не помогали владельцам животных. Затем они пытались покормить собак лакомством, однако животные не принимали угощения от людей, которые «отказывались» помогать их хозяевам.

«Собаки умеют практически мгновенно считывать истинные намерения незнакомых людей», — подчеркнули ученые.

По их словам такое поведение собак заслуживает дальнейших исследований, сообщает Planet Today.