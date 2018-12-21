Эксперты рассказали, как выбрать сладкие подарки к Новому году

Москва, 21 декабря. Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать качественные и вкусные сладости к Новому году и правильно их хранить. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Прежде всего, эксперты советуют выбрать место покупки продуктов, здесь специалисты советуют обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины. В таких магазинах сладости собраны на одном производстве, а значит и срок хранения у сладостей почти одинаков.

Кроме того, эксперты советуют самостоятельно собрать сладкий сюрприз. Однако при выборе готового подарка стоит обращать внимание на этикетку: на ней должен быть указан адрес фасовщика, дата фасовки, срок годности, возрастные ограничения, состав и пищевая ценность сладостей.

Специалисты Роскачества рекомендуют отказаться от подарков, где содержатся карамель и ирис – эти сладости могут повредить зубы. Также эксперты советуют выбирать наборы с минимальным количеством добавок. Наиболее безвредными сладостями эксперты назвали мармелад и зефир из-за низкого содержания сахара.