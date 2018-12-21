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Дуда заявил, что решение о создании военной базы США в Польше могут принять весной

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Дуда заявил, что решение о создании военной базы США в Польше могут принять весной

Варшава, 21 декабря. Решение о создании в Польше постоянной военной базы США может быть принято уже весной. Об этом рассказал польский президент Анджей Дуда.

По его словам, увеличение воинского контингента союзников, в частности США, должно усилить безопасность Польши. В интервью изданию «Виртуальная Польша» он подчеркнул, что отношения Вашингтона и Варшавы складываются хорошо. Дуда уточнил, что американский лидер Дональд Трамп придает большое значение тому, участвуют ли другие в расходах на безопасность.

Ранее в Польше рассказали, где может разместиться «Форт Трамп». Об этом сообщил руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик. В эфире радиостанции RMF FM Дворчик отметил, что на сегодняшний день говорить о конкретных местах размещения военных баз США «слишком рано». При этом он подчеркнул, что «можно сказать наверняка», где хотелось бы, чтобы они расположились. По его словам, это «где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке» страны.

Дуда заявил, что решение о создании военной базы США в Польше могут принять весной

Автор: Алия Садыкова
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