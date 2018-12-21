Мэра Смоленска досрочно отправили в отставку

Смоленск, 21 декабря. Мэра Смоленска Владимира Соваренко отправили в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В пятницу, 21 декабря, депутаты городского совета отстранили от должности главу Смоленска Владимира Соваренко. Соответствующее решение было принято большинством голосов, передает «Утро.ру».

«Решение принято большинством, 28 проголосовали «за», один воздержался», — цитирует «СвободнаяПресса» сообщение пресс-службы горсовета.

Отметим, губернатор региона Алексей Островский в начале декабря внес в городской совет инициативу об отстранении мэра Смоленска. Это связано «с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств».