«Атака дронов» на два дня парализовала работу аэропорта «Гатвик» в Лондоне

Лондон, 21 декабря. Лондонский аэропорт «Гатвик» был заблокирован в течение двух дней из-за «атаки дронов».

В течение двух полных дней два дрона появлялись над территорией аэропорта, в частности в зоне взлетно-посадочных полос. Наличие беспилотников в воздухе делало вылет и посадку самолетов небезопасными, поэтому руководство воздушной гавани приняло решение прекратить работу, пока объекты не исчезнут. В результате только в среду, 19 декабря, из Лондона не смогли вылететь 10 тысяч человек, а на следующей день сорвались вылет и посадка еще более 100 тысяч пассажиров.

Любопытно, что два дрона остались нетронутыми: все усилия правоохранительных органов и военных остановить летательные аппараты обернулись неудачей. Не удалось даже вычислить, кто является оператором дронов.

«Как только мы, как нам кажется, подбираемся к оператору, дроны исчезают», — признается суперинтендант военизированной охраны Сассекса и Суррея Джастин Бартеншоу.

На третий день работу «Гатвика» удалось разблокировать, однако возмущенные пассажиры и пользователи Сети продолжают высказывать свое недовольство.

«Кто победит? Аэропорт за 300 миллиардов фунтов стерлингов или 2 пластиковых парня?» — высмеивают они беспомощность представителей «Гатвика».

«Думаю, что нет каких-либо дронов, — рассуждает один из пользователей Сети, отмечая, что не было сделано ни одной фотографии на два дня. — Это просто [создание причины для] постановления правительства ввести новые законы о владении дроном».

«Мы «Би-би-си» — давайте устроим драму», — смеются они над журналистами.

«Аэропорт должен был обучить орла, способного сбивать беспилотники», — дают советы в Сети.

В большинстве своем пользователи возмущены тем фактом, что два дрона заблокировали такой крупный аэропорт почти на двое суток. Произошедшее они называют бардаком, напоминая, что из-за сложившейся ситуации пострадали тысячи людей.