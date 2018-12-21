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Белоруссия подтвердила готовность покупать российский газ по 127 долларов за кубометр

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Белоруссия подтвердила готовность покупать российский газ по 127 долларов за кубометр

Минск, 21 декабря. Правительство Белоруссии подтвердило готовность покупать российский газ в 2019 году по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Об этом рассказал глава Минэнергетики республики Виктор Каранкевич.

По словам Каранкевича, на 2019 год цена известна – 127 долларов за кубометр. Никаких изменений не планируется. Министр отметил, что эта величина прописана в межправительственном протоколе от 2017 года между правительством Белоруссии и «Газпромом».

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил разные условия ценообразования для российских и белорусских потребителей газа. По словам президента Белоруссии, для граждан республики топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как в Смоленской области для российских граждан – 70 долларов за кубометр.

Автор: Софья Куликова
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