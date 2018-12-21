Сирия сегодня: Турция пообещала Трампу бороться с ИГИЛ, МИД комментирует выход США из САР

Сирия, 21 декабря. Турция заверила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что продолжит борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В министерстве иностранных дел России прокомментировали вывод американских сил с территории Сирийской Арабской Республики (САР), а также рассказали о ходе формирования конституционного комитета Сирии. Последние новости арабской республики — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обещание Эрдогана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед принятием решения о выводе войск США из САР провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пообещал ему, что Турция будет вести борьбу с боевиками в Сирии. Об этом сообщает газета Hurriyet, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника.

В среду, 19 декабря, Дональд Трамп заявил о победе над «Исламским государством» в САР. Он отметил, что это была единственная причина нахождения американских военных в Сирии. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты начали выводить войска с территории САР, но победа над ИГ1 не означает прекращения существования международной антитеррористической коалиции.

Более того, появилась информация, что всех сотрудников Государственного департамента США эвакуируют из САР в течение 24 часов, а войска будут выведены в течение 100 дней.

Реакция МИД

По мнению Москвы, необходимо посмотреть, как на практике будет выполняться решение о выводе американских войск из САР. С таким заявлением выступил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов, комментируя последствия такого шага Вашингтона.

«Надо посмотреть, как это решение будет выполняться. <…> В принципе, как мы уже говорили, американское присутствие было нелегитимным», — добавил Михаил Богданов.

Конституционный комитет

Кроме того, по словам Богданова, Российская Федерация выражает надежду, что все недопонимания по поводу вопроса формирования конституционного комитета САР в скором времени будут устранены. По его словам, есть сомнения у секретариата Организации Объединенных Наций (ООН).

«Контакты идут, но руководству секретариата что-то показалось не совсем приемлемым. Думаю, что в ближайшее время все недопонимания будут устранены, и мы утвердим окончательно список членов конституционной комиссии, и она в начале года приступит к работе», — заявил Богданов.

Отметим, что решение о формировании конституционного комитета Сирийской Арабской Республики было принято 30 января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.