Константинополь встал на сторону гонителей УПЦ — патриарх Кирилл

Москва, 21 декабря. Константинополь встал на сторону гонителей канонической Украинской православной церкви, дав согласие на создание «новой церкви», заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании епархиального собрания Москвы.

Предстоятель РПЦ отметил, что давление на епископов, священнослужителей канонической УПЦ, которые не желают признавать антиканонические начинания раскольников, только усиливается. Патриарх Кирилл добавил, что киевские власти все чаще стали публично говорить, что верующие УПЦ — чужие, и им нет места на Украине.

«Речь идет о миллионах граждан Украины. Фактически синод Константинополя и его патриарх стали на сторону гонителей церкви. Говорю об этом с великой болью», — сказал патриарх.

Напомним, Киев и украинские церковные структуры добиваются получить томос об автокефалии. Для этого в середине декабря провели так называемый «объединительный» собор, на котором был выбран глава «новой церкви». Украинские власти надеются, что томос об автокефалии они получат в январе следующего года.