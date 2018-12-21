Ревнивый мужчина ударил ножом жену на глазах у детей в Омской области

Омск, 21 декабря. Мужчина в Омской области ударил ножом супругу, которая решила уйти к другому. Об этом передает портал Om1.ru со ссылкой на слова следователя Тюкалинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Дениса Фадеева.

Инцидент произошел в Тюкалинске: разъяренный мужчина напал с ножом на 31-летнюю жену, которая сообщила об уходе к другому. Об этом сообщили соседям дети. На место незамедлительно приехали сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшую с колото-резаной раной грудной клетки с ранением сердца, после ее на лечение в Омскую областную больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.