Сирия новости 21 декабря 16.30: под ударами ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре погибли гражданские, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Сирия, 21 декабря. Под ударами ВВС международной коалиции в Дейр-эз-Зоре погибли гражданские, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Идлибе неизвестные похитили оружие радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории Хамы.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли гражданские.

Провинция Алеппо

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить работы по уничтожению мин радикальных исламистов в районах Хайдария и Рамуса административного центра провинции Алеппо, а также на севере региона. Об этом пишет информационное агентство SANA.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в западных пригородах Алеппо продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Напомним, столкновения возобновились после ряда провокационных атак на позиции САА со стороны джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в поселениях Ас-Суса и Аш-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор отмечаются столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии (SDF).

В это же время, по сведениям Twitter-канала (@IF_asia_), по предполагаемым укрытиям ИГИЛ1 на территории этих поселений наносят удары ВВС международной коалиции. Один из источников пишет в Twitter (@smmsyria), что во время рейда сил возглавляемого США альянса погибло несколько гражданских, включая детей.

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики проникли в объединенный штаб группировок «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар» и «Файлак аш-Шам» в восточном пригороде Идлиба и украли оттуда все оружие. Об инциденте сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

На юге региона зафиксированы перестрелки между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА), передает Twitter-канал (@OrientNews). Бои отмечаются недалеко от поселения Джарджаназ. Ранее террористы спровоцировали возобновление боевых действий в провинции, совершив ряд атак на позиции САА.

Провинция Хама

Боевики группировки «Джейш аль-Изза» предприняли новую попытку проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории на севере провинции Хама. Информационное агентство Al Mayadeen пишет, что радикалы атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Масасна недалеко от Мхарде. Бойцы САА отбили нападение исламистов и нейтрализовали нескольких из них.

Также сирийская армия открыла огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)