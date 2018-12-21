Цена нефти Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель впервые с 2017 года

Москва, 21 декабря. Цена нефти марки Brent впервые с 12 сентября 2017 года опустилась ниже 54 долларов за баррель и составила 53,87 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Согласно им, на 0,9% опустилась стоимость фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2019 года.

Стоимость нефти марки Brent продолжала падать в течение недели, передает «Свободная пресса». По мнению экспертов, снижение цен вызвало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен.