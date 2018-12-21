«Бабла мало, нет мерседесов»: Лукашенко объяснил конспект белорусского чиновника

Минск, 21 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил записи чиновника на совещании по развитию летних видов спорта про «бабла мало, нет мерседесов, телки на задне».

Пару дней назад телеканал ОНТ выпустил сюжет, который был посвящен совещанию по развитию летних видов спорта, которое проводил Лукашенко. Оператор крупным планом снял тетрадь одного из белорусских чиновников, в которой было законспектировано: «бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…».

Белорусский лидер пояснил, что говорил о мышлении некоторых современных спортсменов, отметил «ФедералПресс».

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки»… Это мышление наших спортсменов», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, спортсмены должны работать и показывать результат в спорте, отметил телеканал «360».