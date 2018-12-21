В Совфеде поддержали закон о наказании за вовлечение детей в незаконные акции

Москва, 21 декабря. Совфед РФ поддержал законопроект о привлечении к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Для должностных и юридических лиц предусматривается административная ответственность. Так, в случае нарушения закона должностные обязаны заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, юридические лица — от 250 до 500 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения сумма штрафов увеличивается, кроме того, нарушителям грозит административный арест на срок до 30 суток.

Отметим, что документ будет рассмотрен 21 декабря. Пояснительная записка к законопроекту сообщает, что протоколы будут составляться полицейскими, а рассмотрение дел об административных правонарушениях будет проходить в суде.